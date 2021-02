Stand: 24.02.2021 15:15 Uhr Hann. Münden: Technischer Defekt löste Großbrand aus

Ein technischer Defekt ist Ursache für den Großbrand in der historischen Altstadt von Hann. Münden. Das haben Ermittler des Landeskriminalamtes heraus gefunden, nachdem sie am Dienstag erneut den Brandort untersucht hatten. Sie gehen davon aus, dass das Feuer wegen eines Defektes in der Elektrik im hinteren Bereich einer Garage ausgebrochen ist und sich von dort auf die angrenzenden Häuser ausgebreitet hat. Bei dem Feuer am 23. Januar war ein Schaden von mindestens 500.000 Euro entstanden.

