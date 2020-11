Stand: 25.11.2020 21:38 Uhr Hann. Münden: Technischer Defekt ist Ursache für Großbrand

Der Großbrand am 6. November in der Altstadt von Hann. Münden ist auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Zu diesem Ergebnis sind nach Angaben der Polizeiinspektion Göttingen die Brandermittler gekommen. Demnach sei das Feuer eindeutig in der Zwischendecke zwischen dem Erdgeschoss und dem ersten Stock eines Geschäftshauses entstanden. Von dort aus breitete sich der Brand auf mehrere angrenzende Häuser aus. Es entstand ein Schaden in Millionenhöhe.

