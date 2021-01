Hann. Münden: Löscharbeiten nach Großbrand abgeschlossen Stand: 24.01.2021 09:49 Uhr Das am Sonnabendmorgen in der historischen Altstadt von Hann. Münden ausgebrochene Feuer ist gelöscht. Die genaue Ursache ist weiter unklar - Brandstiftung kann aber offenbar ausgeschlossen werden.

"Aufgrund bislang gewonnener, erster Erkenntnisse liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor", teilte die Polizei mit. Nach Angaben eines Sprechers konnten die Löscharbeiten am frühen Sonntagmorgen beendet werden. Der Schaden soll nach einer ersten Schätzung im hohen sechsstelligen Bereich liegen. Die Ermittler haben den Brandort beschlagnahmt. Eine Begutachtung des Hauses, in dem das Feuer ausbrach, ist derzeit noch nicht möglich. Insgesamt drei Fachwerkhäuser waren am Sonnabendmorgen in Flammen aufgegangen. Die Gebäude sind nach Angaben der Feuerwehr nicht mehr bewohnbar und auch nicht mehr zu retten. Der Brandherd war schwer zu erreichen, hieß es. Auch in der Nacht zu Sonntag gingen die Nachlöscharbeiten noch weiter, weil immer wieder Glutnester bekämpft werden mussten.

Bis zu 140 Einsatzkräfte vor Ort

Laut Polizei war das Feuer am Sonnabend gegen 7 Uhr im Dachstuhl eines der Häuser ausgebrochen, in dem eine Wäscherei untergebracht ist. Außerdem brannte ein Auto neben der Wäscherei. Insgesamt 20 Bewohner wurden evakuiert, Verletzte gab es nicht. Bis zu 140 Einsatzkräfte waren zwischenzeitlich im Einsatz. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Dritter Brand innerhalb eines Jahres

Es ist bereits das dritte Feuer innerhalb eines Jahres in der Stadt. Zuletzt hatte es im November einen verheerenden Brand in der dicht bebauten Altstadt von Hann. Münden gegeben.

