Stand: 14.03.2022 21:04 Uhr Hann. Münden: Großbrand im Baustoffmarkt ausgebrochen

Am Rande der Innenstadt von Hann. Münden ist am Montagabend ein Brand in einem Baustoffmarkt ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei ist vermutlich eine Lagerhalle betroffen. Über der Stadt war am Abend eine dichte Rauchwolke zu sehen. Eine Spaziergängerin hatte das Feuer gegen 19.35 Uhr entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Mehrere Ortsfeuerwehren waren laut Polizei an dem Einsatz beteiligt. Die Brandursache war am Abend noch unklar. In den vergangenen Jahren hatte es einige Brände in der historischen Altstadt von Hann. Münden gegeben, zum Teil durch Defekte ausgelöst. Dort stehen besonders viele Fachwerkhäuser. Die Straße "Vor der Bahn" ist für die Dauer der Arbeiten zwischen dem Werraweg und der Bahnhofstraße gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 15.03.2022 | 06:30 Uhr