Stand: 15.08.2021 08:25 Uhr Hann. Münden: Großaufgebot sucht nach Mann in der Weser

In der Weser in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) wird weiterhin ein Mann vermisst. Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen den etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann am Sonnabend zunächst in der Nähe des Wesersteins im Wasser gesehen. Er habe mit den Armen gewunken und um Hilfe gerufen. Später wurde der Mann noch einmal flussabwärts im Bereich der Weserbrücke gesichtet. Rund 70 Helfende suchten stundenlang nach dem Vermissten. Auch Boote und zwei Hubschrauber kamen dabei zum Einsatz. Am Samstagabend wurde die Suche zunächst ergebnislos abgebrochen. Sie soll heute fortgesetzt werden.

