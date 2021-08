Stand: 14.08.2021 18:22 Uhr Hann. Münden: Feuerwehr sucht nach einem Mann in der Weser

Mit einem Großaufgebot suchen Feuerwehren und Technisches Hilfswerk in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) nach einem Mann in der Weser. Auch ein Rettungshubschrauber war zeitweise im Einsatz. Nach Angaben einer Polizeisprecherin haben Zeugen am Sonnabendnachmittag einen etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann im Wasser gesehen. Er habe mit den Armen gewinkt und um Hilfe gerufen. "Der mit einem karierten Hemd bekleidete Mann mit Bart war zuerst im Bereich des Wesersteines und dann kurz danach etwas weiter flussabwärts unterhalb der Weserbrücke gesichtet worden", so die Polizei weiter.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.08.2021 | 18:00 Uhr