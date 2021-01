Stand: 23.01.2021 09:36 Uhr Hann. Münden: Feuer in historischer Altstadt

In der historischen Innenstadt von Hann. Münden brennen drei Häuser. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Polizei war das Feuer im Dachstuhl eines Fachwerkhauses ausgebrochen. Die Bewohner wurden evakuiert, Verletzte gibt es nicht. Die Löscharbeiten dauern noch an. Derzeit sind zehn Feuerwehren mit Drehleitern im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bekommen. Zur Brandursache gibt es noch keine Erkenntnisse. Erst im November hatte es einen verheerenden Brand in der Altstadt von Hann. Münden gegeben.

Weitere Informationen Hann. Münden: Technischer Defekt ist Ursache für Großbrand Zu diesem Ergebnis sind die Brandermittler gekommen. Das Feuer brach demnach in einer Zwischendecke aus. mehr

