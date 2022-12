Stand: 07.12.2022 12:57 Uhr Hann. Münden: Experten suchen im Januar nach Blindgängern

Die Stadt Hann.Münden (Landkreis Göttingen) lässt in der ersten Januarwoche wieder nach Blindgängern suchen. Eine Fachfirma soll zwei Verdachtspunkte auf dem Gelände des Bahnhofs und an der Straße "Vor der Bahn" untersuchen. Die Straße bleibt deshalb zwischen Bahnhofstraße und Werraweg vom 2. bis 6. Januar gesperrt. Entsprechende Umleitungen stimmt die Stadt derzeit mit betroffenen Unternehmen und den Rettungsdiensten ab. Ein weiterer Verdachtspunkt befindet sich im Bereich der Kläranlage am Weserpark. Das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) hatte die Punkte angezeigt. Expertinnen und Experten werteten dafür Luftaufnahmen aus dem Zweiten Weltkrieg aus.

