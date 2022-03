Stand: 20.03.2022 11:50 Uhr Hankensbüttel: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen

In der Nacht zu Sonntag ist es in Hankensbüttel (Landkreis Gifhorn) zu einem schweren Verkehrsunfall mit fünf Verletzten gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte ein Fahrzeug an einer Böschung mit Bäumen und einem Grundstückszaun. Alle fünf Pkw-Insassen im Alter zwischen 17 und 20 Jahren zogen sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie wurden mit Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Der mutmaßliche Fahrzeugführer, ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Rotenburg, war offenbar alkoholisiert. Ihm wurde laut Polizei eine Blutprobe entnommen. Außerdem beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 21.03.2022 | 06:30 Uhr