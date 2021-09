Stand: 24.09.2021 13:27 Uhr Handtücher in Flammen - Mehrfamilienhaus evakuiert

In Helmstedt hat die Feuerwehr am Freitagvormittag ein Mehrfamilienhaus evakuiert. Im Badezimmer einer Wohnung waren Handtücher in Brand geraten, dadurch entwickelte sich so viel Rauch, dass alle Bewohnenden das Gebäude verlassen mussten. Der Bewohner der betroffenen Wohnung wurde mit Verbrennungen an den Händen und Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus transportiert. Seine Wohnung ist laut Feuerwehr vermutlich bis auf Weiteres unbewohnbar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 24.09.2021 | 13:30 Uhr