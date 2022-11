Hamburg im VW-Aufsichtsrat: Aktionärsschützer prüfen Klage Stand: 10.11.2022 08:36 Uhr Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) soll künftig mit im VW-Aufsichtsrat sitzen. Das sorgt für Irritationen und Kritik. Aktionärsschützer wollen dagegen vor Gericht ziehen.

Die Personalie Hamburg sei eine "offensichtliche Fehlbesetzung", sagte der Präsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) Ulrich Hocker der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Der DSW prüfe derzeit eine Klage und sehe gute Erfolgsaussichten dafür, sagte Hocker. Er verwies dabei auf eine Gerichtsentscheidung Anfang der 90er-Jahre infolge der der schleswig-holsteinische Energieminister und bekennende Atomkraftgegner Günther Jansen (SPD) den Aufsichtsrat der "Hamburgischen Electricitätswerke" (HEW) verlassen musste, weil die Richter einen unauflöslichen Interessenkonflikt sahen.

Hamburg besitzt als bekennende Radfahrerin kein Auto

"Einen ähnlichen Konflikt sehe ich bei Frau Hamburg und Volkswagen", sagte DSW-Präsident Hocker der "NOZ". Er verwies darauf, dass die Grünen-Politikerin bekennende Radfahrerin sei und kein Auto besitze. Hocker ist skeptisch, dass sie "die Transformation eines Weltkonzerns als Aufsichtsrätin kritisch begleiten" kann.

Normalerweise besetzte Wirtschaftsminister den zweiten Posten

Niedersachsen ist Anteilseigner von VW und hat dadurch traditionell zwei Posten im Aufsichtsrat inne. Den ersten besetzt der Ministerpräsident. Für die Besetzung des zweiten Postens hatte in der Regel die inhaltliche Nähe den Ausschlag gegeben, weshalb er mit dem Wirtschaftsminister besetzt wurde. In manchen anderen Unternehmen, an denen das Land beteiligt ist, kommt auch das Finanzministerium zum Zug. In der neuen rot-grünen Koalition sollen die Grünen auf eine stärkere Rolle in der Wirtschaftspolitik gedrungen haben.

