Stand: 25.08.2021 11:02 Uhr Halbleiter fehlen: VW verlängert Kurzarbeit in Wolfsburg

Bei Volkswagen in Wolfsburg wird die Kurzarbeit verlängert. Unternehmen und Betriebsrat haben sich darauf geeinigt, dass auch in der kommenden Woche nur eingeschränkt gearbeitet wird. Grund dafür sind fehlende Computerbauteile: Die Halbleiter können wegen erneuter Corona-Ausbrüche in Asien weiterhin nicht geliefert werden. Deshalb arbeiten im VW-Stammwerk Wolfsburg in dieser und auch in der kommenden Woche nur die Frühschicht und die Schichten in der Golf-Produktion, alle anderen Mitarbeitenden bleiben bis zum 3. September zu Hause. Ab wann wieder die volle Belegschaft zurückkehrt, ist offen. Der VW-Konzern hofft aber, den Produktionsrückstand bis zum Jahresende aufgeholt zu haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.08.2021 | 08:30 Uhr