Haftstrafen für fünf Männer nach Schüssen in Braunschweig Stand: 16.06.2022 20:23 Uhr Nach Schüssen auf Mitglieder einer verfeindeten Familie in Braunschweig hat das Landgericht fünf Männer zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Damals war ein Unbeteiligter verletzt worden.

Die Angeklagten wurden anderem wegen versuchten Totschlags zu Haftstrafen zwischen viereinhalb und sechs Jahren verurteilt, teilte eine Gerichtssprecherin am Donnerstag mit. Ein zur Tatzeit 20-Jähriger wurde nach Angaben des Gerichts zu einer Jugendstrafe von vier Jahren verurteilt. Die Männer sollen sich in einem seit Jahren andauernden Konflikt zwischen den beiden Gruppen entschlossen haben, mindestens ein Mitglied der verfeindeten Familie zu töten. Am 17. April 2021 schließlich fielen bei einem Aufeinandertreffen mehrere Schüsse. Getötet wurde dabei niemand. Ein Querschläger traf jedoch die Frontscheibe einer fahrenden Straßenbahn, der Fahrer wurde verletzt.

Tat stand mit Clan-Kriminalität in Verbindung

Die Tat hatte damals Aufsehen erregt, Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) verurteilte die Gewalt scharf. Da nach damaligen Ministeriumsangaben kriminelle sogenannte Clanangehörige beteiligt waren, kündigte Pistorius an, weiter alles daran zu setzen, jenem Clan das Leben schwer zu machen und bei Straftaten entschlossen dazwischen zu gehen.

Gegen das Urteil kann Revision eingelegt werden.

