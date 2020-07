Stand: 31.07.2020 14:41 Uhr - NDR Info

Gummibänder sind für Störche lebensgefährlich

Im Kompost entsorgte Gummibänder stellen eine Gefahr für Störche, aber auch andere Tiere dar. Davor warnt der Naturschutzbund (NABU). Nach einem ersten Vorfall Anfang Juli hätten kürzlich erneut Jungstörche Gummibänder geschluckt, teilten die Umweltschützer mit. Der NABU mahnt, Gummibänder gehörten in den Restmüll, nicht in den Kompost. Störche verwechselten sie mit Würmern.

Ein Storch tot, einem zweiten geht es schlecht

Unter einem Storchennest in Weyhausen (Landkreis Gifhorn) wurde laut NABU Ende vergangener Woche ein junger Storch tot aufgefunden - dort lagen zudem zwei Gewölle mit Gummibändern. Das Geschwistertier sei in lethargischem Zustand ins NABU-Artenschutzzentrum in Leiferde gebracht worden. Kurz darauf habe auch er ein Gewölle mit zahlreichen Gummibändern geworfen. "Einen guten Eindruck macht er immer noch nicht", sagte Bärbel Rogoschik vom NABU-Artenschutzzentrum. "Wir vermuten, dass er noch mehr Gummiringe im Verdauungstrakt hat."

