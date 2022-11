Güterzugunfall bei Gifhorn: Propangas wird abgefackelt Stand: 21.11.2022 18:13 Uhr Nach dem Unfall mit zwei Güterzügen im Landkreis Gifhorn haben Einsatzkräfte damit begonnen, Propangas aus einem der beschädigten Kesselwagen zu verbrennen. Die Unglücksursache ist inzwischen geklärt.

Das Propangas war nach dem Zugunfall am Donnerstag aus zwei beschädigten Kesselwagen entwichen. Die Einsatzkräfte versuchen, das Gas vollständig aus den Behältern herauszubekommen. Aus dem ersten Kessel wurde es nach Angaben eines Feuerwehr-Sprechers am Montagmorgen abgepumpt - allerdings war das aufgrund der Schieflage des Kessels nur etwa bis zur Hälfte möglich. Das restliche Gas wird nun in eine sogenannte Fackel geleitet und an deren Ende kontrolliert abgebrannt. Dies könne mehrere Tage dauern, sagte der Feuerwehrsprecher.

Bundespolizei: Bahn-Mitarbeiterin ist für Unfall verantwortlich

Unterdessen hat die Bundespolizei ermittelt, wieso der eine Güterzug am Donnerstagmorgen auf den anderen aufgefahren war. Bahnunfallermittler der Bundespolizei werteten Daten des Zugbetriebs aus und stellten dabei fest, dass eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn fälschlicherweise den betroffenen Streckenabschnitt bei Leiferde freigegeben hatte - obwohl dort zu diesem Zeitpunkt noch ein Güterzug hielt. Das teilte die Bundespolizei am Montag mit.

Gegen Bahn-Mitarbeiterin wird jetzt ermittelt

Die Bahn-Mitarbeiterin habe den Güterzug in dem Abschnitt mit Tempo 40 fahren lassen. Dann sei der Zug auf den stehenden Güterzug aufgefahren. Technisches Versagen des auffahrenden Zuges oder ein Versagen der technischen Sicherungseinrichtung der Bahnstrecke schließen die Ermittler nach derzeitigem Stand aus. Gegen die Bahn-Mitarbeiterin wird jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Abpumpen des Propangases wird Tage dauern

Durch den Zusammenstoß der beiden Güterzüge waren vier der insgesamt 25 Kesselwagen des auffahrenden Zuges umgekippt. Zwei von ihnen wurden dabei so beschädigt, dass das geladene Gas langsam entwich. Um das Gas jetzt abfackeln zu können, muss es laut dem Feuerwehr-Sprecher vom flüssigen in einen gasförmigen Zustand übergehen. Weil es relativ kalt sei, geschehe das sehr langsam.

Warmes Wasser soll beim Umwandeln des Gases helfen

Um den Prozess zu beschleunigen, wird laut dem Feuerwehr-Sprecher eine Fachfirma mit speziellem Gerät warmes Wasser erzeugen und dieses großflächig über den Waggon fließen lassen, um das Gas darin zu erwärmen. Wie lange es dauern werde, bis das gesamte Gas aus dem Waggon verbrannt worden sei, sei schwierig einzuschätzen, sagte der Sprecher. Denn es hänge von der Außentemperatur ab, wie viel Gas pro Stunde verbrannt werden könne. Parallel werde damit begonnen, das Gas aus dem zweiten Waggon abzupumpen. Es werde wohl mehrere Tage dauern, bis dieser komplett leer sei.

Anschlüsse an zwei weiteren Kesseln beschädigt

Das Gas einfach von selbst ausströmen zu lassen, ist für die Einsatzkräfte keine Option. "Jedes austretende Gas, gerade in höherer Konzentration, stellt eine Gefahr dar", sagte der Feuerwehr-Sprecher. Es könne unter Umständen ein explosives Gemisch ergeben. Stattdessen werde das Gas kontrolliert verbrannt. Um das Gas aus den zwei weiteren, auf der Seite liegenden Kesselwagen abpumpen zu können, suchen die Einsatzkräfte noch nach einer Lösung. Weil die Anschlüsse an dem Wagen beschädigt seien, sei eine Spezialanfertigung notwendig, sagte der Feuerwehr-Sprecher.

Mehrere Werkfeuerwehren im Einsatz

Neben den ortsansässigen Einsatzkräften sind laut Feuerwehr auch Einheiten der Werkfeuerwehren der Chemieparks aus Ludwigshafen, Dormagen und Marl an der Unfallstelle im Einsatz. Auch Kameraden der Werkfeuerwehr des Volkswagenwerks aus Wolfsburg und der Flughafenfeuerwehr aus Hannover waren bereits vor Ort.

Windstille hält Bergungsarbeiten auf

Am Samstagabend war es zu erhöhten Gaskonzentrationen am Unfallort gekommen. Wegen Windstille hatte sich das Gas laut Feuerwehr nicht so gut verflüchtigt wie an den Vortagen. Der Sicherheitsradius um die Unfallstelle wurde in der Folge auf 400 Meter erhöht. Die Feuerwehr setzte vier explosionsgeschützte Lüfter ein, mit denen bei Windstille künstlich Wind erzeugt werden kann. Die Einsatzstelle werde ständig durch Messgeräte überwacht, hieß es.

Vier Kesselwagen blockieren das Gleisbett

Bevor weitere Bergungs-, Reparatur- und Aufräumarbeiten an der Unglücksstelle beginnen können, muss nach Angaben des Feuerwehr-Sprechers das Gas vollständig entfernt sein. Vier mit Propangas gefüllte Kesselwagen blockieren das Gleisbett. Zwei davon liegen auf der Seite. Außerdem müssen ein leerer Waggon und eine Lok per Kran heraus gehievt werden. Damit die entsprechenden Fahrzeuge überhaupt an den Unfallort gebracht werden können, wurden die verschlammten Feldwege entlang der Gleise befestigt. Die Deutsche Bahn hatte dafür mit mehreren Lkw 500 Tonnen Schotter anliefern lassen. Die intakt gebliebenen Waggons des ersten Zuges wurden am Freitag aus der Gefahrenzone gezogen.

Massive Schäden an Oberleitung und Gleisbett

Die Bahn geht davon aus, dass die Strecke Berlin-Hannover noch bis mindestens zum 27. November gesperrt bleibt. Das Unternehmen geht von großen Schäden an Oberleitung, Leit- und Sicherungstechnik sowie am Gleisbett aus. Mit den Reparaturen könne begonnen werden, wenn die Unfallstelle geräumt ist, so eine Bahnsprecherin. Die Züge werden derzeit weiträumig umgeleitet. Bahnreisende müssen sich weiter auf Zugausfälle und Verspätungen von mindestens 90 Minuten einstellen.

Ein Lokführer leicht verletzt

Das Unglück hatte sich am frühen Donnerstagmorgen ereignet. Ein Güterzug hatte zwischen Leiferde und Dalldorf an einem Signal gehalten, ein folgender Güterzug mit 25 mit Propangas gefüllten Kesselwagen war auf den Zug aufgefahren. Der 45 Jahre alte Lokführer des auffahrenden Zuges kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Lokführer des zweiten Zuges blieb den Angaben zufolge abgesehen von einem leichten Schock unverletzt.

