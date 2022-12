Güterzug-Unfall bei Gifhorn: Strecke wird früher freigegeben Stand: 01.12.2022 19:08 Uhr Nach dem Unfall mit zwei Güterzügen bei Leiferde soll die Sperrung der Strecke früher aufgehoben werden. Ab 11. Dezember soll der viel befahrene Abschnitt zwischen Hannover und Berlin wieder frei sein.

Das teilte die Deutsche Bahn am Donnerstagabend mit. Bislang hatte das Unternehmen geplant, die Strecke am 16. Dezember wieder freizugeben. "Das hohe Engagement aller Mitarbeitenden und die Unterstützung des Technischen Hilfswerks und der Feuerwehr haben dafür gesorgt, dass die komplizierten Bergungsarbeiten schneller als geplant abgeschlossen werden konnten", hieß es bei der Bahn. Bis zur Freigabe der Strecke müssen viele Bahnreisende aber weiter zwei Stunden länger nach Berlin einplanen: Der Fernverkehr werde zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen auf dem Abschnitt Hannover - Berlin über Uelzen umgeleitet, teilte die Bahn mit. "Dadurch kommt es zu einer Fahrtzeitverlängerung von mindestens 120 Minuten."

Schienen, Oberleitungen, Schotter: Reparaturen an Strecke beginnen

Am Donnerstag wurden die Bergungsarbeiten beendet. Zuletzt hatten Spezialisten die verunglückte Lokomotive auf einen Spezialwagen verladen und abtransportiert. Nun beginnt der Bahn zufolge die umfangreiche Reparatur an der Strecke. In den kommenden Tagen werden Schienen, Schwellen, Schotter und mehrere Oberleitungsmasten erneuert. Zudem werden mehr als eineinhalb Kilometer Oberleitung und rund zwei Kilometer Kabel für die Leit- und Sicherungstechnik neu verlegt. Weil die verunglückte Lok Öl verloren hatte, muss auch das Erdreich an der Unfallstelle ausgetauscht werden.

Propangas in Kesselwagen erschwerte Bergung

Bereits am Mittwoch war der letzte umgekippte Kesselwagen verladen und für den Abtransport vorbereitet worden. Bei dem Zugunglück im Landkreis Gifhorn war in der Nacht zum 17. November ein Güterzug mit 25 mit Propan gefüllten Kesselwagen auf einen stehenden Güterzug aufgefahren. Die vier umgekippten oder beschädigten Kesselwagen, die 200 Tonnen Propan enthielten, waren vor knapp einer Woche vollständig geleert und zur Sicherheit mit flüssigem Stickstoff ausgespült worden. Bei der Arbeit mit dem Gas bestand immer das Risiko einer Explosion - die Bergung dauerte deshalb länger.

