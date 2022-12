Güterzug-Unfall bei Gifhorn: Lok geborgen - Abtransport heute Stand: 01.12.2022 15:09 Uhr Vor genau zwei Wochen sind bei Leiferde zwei Güterzüge verunglückt. Nach langwierigen Arbeiten wegen austretenden Propangases ist heute nun die Lok von der Unfallstelle geborgen worden.

Sie wurde nach Angaben einer Bahnsprecherin auf einen Spezialwagen verladen und soll wahrscheinlich am Donnerstag noch abtransportiert werden. Im Anschluss sollen weitere Aufräumarbeiten folgen. Erst danach könnten Experten die Strecke begutachten und mit der Reparatur der Gleise und Oberleitungen beginnen. Bereits gestern wurde der letzte umgekippte Kesselwagen verladen und für den Abtransport vorbereitet, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Bei dem Zugunglück im Landkreis Gifhorn war in der Nacht zum 17. November ein Güterzug mit 25 mit Propan gefüllten Kesselwagen auf einen stehenden Güterzug aufgefahren.

Öl aus Lok ausgelaufen

Aus der Lokomotive war beim Versuch, sie anzuheben, am Dienstag Öl ausgelaufen. Daraufhin rückte die Feuerwehr an, um das Öl aufzufangen. Es seien aber nur geringe Mengen aus einem Riss an der Lok getropft, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der rund 2.000 Liter fassende Tank sei bereits leer gewesen. Nach Angaben der Deutschen Bahn soll der Untergrund ohnehin saniert werden. Die vier havarierten Kesselwagen, die 200 Tonnen Propan enthielten, waren am Freitag vollständig geleert und zur Sicherheit mit flüssigem Stickstoff ausgespült worden. Bei der Arbeit mit dem Gas bestand immer das Risiko einer Explosion - die Bergung dauerte darum länger.

Strecke zwischen Hannover und Berlin weiter gesperrt

Reisende auf der Strecke zwischen Hannover und Berlin müssen sich weiter auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Die Bahn geht davon aus, dass die Strecke voraussichtlich erst Mitte Dezember freigegeben werden kann. Der Fahrgastverband Pro Bahn hatte die Bahn dafür kritisiert, dass Verspätungen und Zugausfälle nur unzureichend kommuniziert würden.

