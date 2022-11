Güterzug-Unfall bei Gifhorn: Gas aus allen Kesselwagen gepumpt Stand: 25.11.2022 18:12 Uhr Nach dem Unfall mit zwei Güterzügen bei Gifhorn haben die Helfer das gefährliche Propangas vollständig aus den verunglückten Kesselwagen entfernt. Die Strecke zwischen Hannover und Berlin bleibt gesperrt.

Das Abpumpen sei beendet worden, hieß es am Freitagnachmittag von der Feuerwehr in der Gemeinde Meinersen. Man könne die Unfallstelle bei Leiferde in Kürze der Bahn für die weiteren Aufräum- und Reparaturarbeiten übergeben. Die vier havarierten Kesselwagen seien inzwischen vollständig geleert und zur Sicherheit noch mit flüssigem Stickstoff ausgespült worden, erklärte ein Feuerwehrsprecher.

Übergabe an die Bahn wohl am Sonnabend

Die Einsatzstelle könne voraussichtlich am Samstagmittag übergeben werden. Es sei nicht mehr nötig, Restmengen des explosiven Gases kontrolliert abzufackeln. Seit dem vergangenen Wochenende arbeiteten Bergungsexperten auch von industriellen Werkfeuerwehren und dem Technischem Hilfswerk (THW) an der Trasse. Bei Leiferde waren zwei Güterzüge an der wichtigen Fernverbindung zusammengestoßen. Die vier umgekippten Kesselwagen enthielten 200 Tonnen Propangas. Bei der Arbeit mit dem hochentzündlichen Kohlenwasserstoff müsse das Risiko von Explosionen einkalkuliert werden - die vorsichtige Bergung dauerte darum länger.

Bahn will nahtlos mit Instandsetzung der Strecke beginnen

Reisende auf der Strecke zwischen Hannover und Berlin müssen sich jedoch weiter auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Die Einschätzung, dass eine Freigabe der Strecke erst voraussichtlich Mitte Dezember erfolge, habe noch Bestand, erklärte eine Bahnsprecherin. Man werde aber so schnell wie möglich die nächsten Schritte einleiten: "Nachdem die Feuerwehr die Unfallstelle freigegeben hat, beginnen wir nahtlos mit den Räumungs- und Bergungsarbeiten sowie mit der Instandsetzung der Strecke." Die Helfer seien schon in der Nähe stationiert. Zum Einsatz kommen sollen unter anderem Notfallkrane und Dieselloks zum Abtransport der Waggons. Außerdem müssten einige neue Masten und Schwellen installiert sowie Schotter und Gleise ausgebessert werden.

Weitere Informationen Zugunfall bei Gifhorn: Pistorius besucht die Unfallstelle Dort wird weiterhin Propangas aus den beschädigten Kesselwagen abgefackelt. Zwei Waggons sind inzwischen geleert. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 25.11.2022 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr