Gruppe raubt Jugendlichen in Braunschweig aus

In Braunschweig haben unbekannte Täter einen 17-Jährigen auf offener Straße überfallen. Nach Angaben der Polizei hätten bereits am Sonntagabend etwa vier bis sechs junge Männer den Jugendlichen an der Neustadtmühle mit einer Schusswaffe bedroht und zur Herausgabe von Wertsachen aufgefordert. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Neuer Weg. Ein vorbeifahrender Pizzalieferant half dem Opfer und informierte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen schweren Raubes. Die vier bis sechs jungen Männer sollen zwischen 16 bis 18 Jahre alt gewesen sein. Ein Täter war circa 1,70 Meter groß. Er habe eine Brille mit schwarzem Gestell und eine auffällig rote Jacke getragen. Weiter habe er eine etwas dunklere Hautfarbe gehabt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter (0531) 476-2516 entgegen.

11.01.2022