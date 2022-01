Stand: 14.01.2022 12:00 Uhr Gruppe attackiert Mann auf Supermarkt-Parkplatz in Meinersen

Die Polizei hofft auf Zeugen, die Hinweise zu einer Attacke auf einen Mann in Meinersen (Landkreis Gifhorn) geben können. Das spätere Opfer sei vergangene Woche Freitag auf einem Supermarkt-Parkplatz mit etwa fünf Personen in Streit geraten, dann sei es zu Handgreiflichkeiten gekommen. Daraufhin seien weitere Personen hinzu gekommen, die dann etwa zu zehnt den Mann geschlagen und getreten hätten. Das Opfer sei gestürzt und habe laut um Hilfe gerufen, wie die Polizei weiter mitteilte. Als Zeugen auf die Gruppe aufmerksam geworden seien, flüchtete diese. Dabei seien Täter mit einem Auto in gefährlicher Weise auf das Opfer und eine Zeugin zugefahren und mit hohem Tempo in Richtung der B188 geflüchtet. Die Polizei Meinersen sucht nun Zeugen, die Angaben zu den beteiligten Personen oder weiteren benutzten Fahrzeugen machen können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 14.01.2022 | 13:30 Uhr