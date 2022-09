Stand: 07.09.2022 14:40 Uhr Gruppe Jungs stiehlt Wagen und fährt über Autobahn

Ein Zwölfjähriger soll in Dortmund gemeinsam mit vier Jungs ein Auto geklaut, damit über eine innerstädtische Autobahn gefahren und dabei zwei Unfälle verursacht haben. Er sei vermutlich zu schnell unterwegs gewesen und habe in der Nacht zum Mittwoch auf der Hafenautobahn erst die Mittelleitplanke und dann ein anderes Auto gerammt, teilte die Polizei mit. Der gestohlene Wagen ist laut den Beamten in Salzgitter zugelassen. Ob es einen Zusammenhang zu den Dortmunder Jungs gibt und warum die fünf dieses Auto auswählten, wird noch ermittelt. An dem Wagen entstand ein Sachschaden von gut 4000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verdachts auf besonders schweren Diebstahls.

