Stand: 28.01.2023 11:41 Uhr Grundschüler in Salzgitter offenbar mit Messer bedroht

In Salzgitter ist am Freitag offenbar eine Gruppe Grundschüler von einem unbekannten Mann mit einem Messer bedroht worden. Nach Angaben der Polizei geschah der Angriff auf dem Weg zur Schule. Die Polizei konnte den Mann aber nicht finden. Er soll eine Arbeitshose, Sicherheitsschuhe und eine Jacke mit der Aufschrift "Sicherheitsdienst" getragen haben. Außerdem habe er eine grüne Musikbox dabei gehabt. Die Polizei in Salzgitter bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05341) 82 50 zu melden.

