"Grüner" Stahl: Salzgitter AG startet Wasserstoff-Projekt

Vorstandschef Heinz Jörg Fuhrmann gab am Donnerstag den Startschuss für das Projekt "Windwasserstoff Salzgitter". Dabei handelt es sich nach Angaben von Deutschlands zweitgrößtem Stahlbauer um eine bundesweit einzigartige Anlage, mit der aus Windenergie sauberer Wasserstoff erzeugt wird.

Videos 1 Min Bund will Stahlproduktion mit Wasserstoff fördern Durch den Einsatz von Wasserstoff will die Salzgitter AG die dringend notwendige Senkung der C02-Emissionen erreichen. (11.03.21) 1 Min

Verfahren so gut wie CO2-frei

Dazu wurden auf dem Gelände sieben Windkraft-Anlagen mit einer Leistung von 30 Megawatt errichtet. Der Wasserstoff soll dann anschließend statt klassischer, klimaschädlicher Kokskohle beim Stahlkochen zum Einsatz kommen. Das Verfahren sei so gut wie CO2-frei. Partner des Projekts sind die Unternehmen E.ON Avacon und Linde.

Stahl soll nur mit Wasserstoff erzeugt werden

Der Konzern will im Rahmen des Projektes Salcos (Salzgitter Low CO2 Steelmaking) bis zum Jahr 2050 komplett von konventioneller auf wasserstoffbasierte Stahlerzeugung umstellen. Der CO2-Ausstoß in der Produktion solle damit um bis zu 95 Prozent gesenkt werden. "Direktreduktion ist zumindest hier in Europa die ökologisch sinnvollste und effizienteste CO2-Vermeidungs-Route", sagte Fuhrmann.

