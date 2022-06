Stand: 18.06.2022 12:08 Uhr Grüne stellen sich inhaltlich für Landtagswahl auf

Die Grünen wollen auf ihrem Parteitag in Wolfenbüttel ihr Programm zur am 9. Oktober anstehenden Landtagswahl beschließen. Der Parteitag beginnt heute um 14 Uhr, die Verabschiedung des Wahlprogramms erfolgt nach Parteiangaben voraussichtlich am Sonntag. Inhaltlich werben die Grünen etwa für mehr Tempo beim Klimaschutz und Ausbau der erneuerbaren Energie in Niedersachsen. Zudem fordert die Partei beispielsweise mehr sozialen Wohnungsbau, eine höhere Mindestbesoldung bei Lehrkräften und eine Landesgesellschaft für Klima und Wohnen. Mit dieser Gesellschaft sollen Gebäude energetisch saniert und flächenschonend aufgestockt werden. Ihr bisher bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in Niedersachsen fuhren die Grünen 2013 mit 13,7 Prozent ein. Diese Marke soll nun getoppt werden, wie Landeschefin Anne Kura angekündigte. Das Grünen-Spitzenduo zur Landtagswahl besteht aus Fraktionschefin Julia Willie Hamburg und dem ehemaligen Agrarminister Christian Meyer.

