Grüne gescheitert: Kein Umbenennung der Sohnrey-Straße

Die Grünen sind mit ihrem Antrag gescheitert, die nach dem Schriftsteller Heinrich Sohnrey benannte Straße in Holzminden umzubenennen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Stattdessen beschloss der Stadtrat am Dienstagabend, dass die Schilder ergänzende Hinweise erhalten sollen. Auf ihnen soll auf das rassistische und fremdenfeindliche Denken des Heimatdichters hingewiesen werden. Wissenschaftler hatten vor einigen Jahren die Nähe Sohnreys zum Nationalsozialismus belegt. In vielen Städten wurden daraufhin Sohnrey-Straßen und -Schulen umbenannt.

