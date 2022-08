"Grüne" Stahlproduktion: Salzgitter AG vergibt ersten Auftrag

Stand: 24.08.2022 20:14 Uhr

Die Salzgitter AG investiert 723 Millionen Euro in die kohlenstoffdioxidarme Stahlerzeugung. Der erste Auftrag dazu sei am Dienstag vergeben worden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.