Großfeuer in Scheune: Hunderte Tonnen Düngemittel verbrannt Stand: 22.10.2023 12:05 Uhr Bei einem Feuer in einer Scheune in Niemetal (Landkreis Göttingen) sind mehrere Hundert Tonnen Düngemittel verbrannt. Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Brandursache ist unklar.

Laut Polizei war das Feuer am Samstagnachmittag im Ortsteil Löwenhagen entdeckt worden. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Scheune schon komplett in Flammen. Erschwert wurden die Löscharbeiten durch mehrere Hundert Tonnen Dünger, die in der Scheune gelagert wurden.

Brand in Löwenhagen: Mähdrescher und Gabelstapler zerstört

Nach dem Hinzuziehen von Experten des Landkreises, des Wasserverbandes sowie des Umweltschutzzuges sei entschieden worden, die Scheune kontrolliert abbrennen zu lassen, so eine Polizeisprecherin. Dadurch wurden auch Mähdrescher, Gabelstapler und andere Maschinen zerstört, die in der 18 mal 24 Meter großen Scheune abgestellt waren.

Feuerwehr evakuiert Anwohner

Anwohner wurden zunächst gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Als der Wind drehte, mussten am späten Samstagabend zudem direkte Anwohner aus ihren Wohnungen evakuiert werden, teilte die Polizei mit. Sie kamen überwiegend bei Bekannten unter, so die Sprecherin.

Polizei ermittelt wegen Brandursache

Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei am Sonntag noch nicht abschätzen. Allein angesichts der verbrannten Landmaschinen ist von einem höheren Schaden auszugehen. Die Brandursache ist unklar, die Polizei ermittelt.

