Stand: 17.03.2025 08:16 Uhr Großer Brand in Braunschweig: Feuerwehr stundenlang im Einsatz

In der Braunschweiger Innenstadt hat sich am Sonntag ein Feuer in Müllbehältern zum Großbrand entwickelt. Rund 100 Einsatzkräfte seien über Stunden beschäftigt gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Flammen seien schon vor Eintreffen der Kräfte von den Müllbehältern auf die Fassade eines angrenzenden Mehrfamilienhauses übergesprungen. 15 Menschen, darunter ein Kind, mussten ihre Wohnungen verlassen. Einige der Menschen wurden laut Feuerwehr durch eingeatmete Rauchgase leicht verletzt, mussten demnach aber nicht ärztlich behandelt werden. Ein Blumenladen und Friseursalon im Erdgeschoss des Gebäudes waren von dem Brand ebenfalls betroffen. Gegen 19 Uhr war der Einsatz abgeschlossen und die Bewohnerinnen und Bewohner durften zurück in ihre Wohnungen. Schadenshöhe und Ursache für das Feuer sind bislang unklar.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der NDR Feuerwehr-Podcast Im Podcast „Mein Einsatz“ sprechen Freiwillige Feuerwehrleute mit NDR Reporter Torben Hildebrandt und Feuerwehrfrau Theresa Balzer über Einsätze, die sich ins Gedächtnis eingebrannt haben. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 17.03.2025 | 06:30 Uhr