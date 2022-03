Stand: 15.03.2022 07:35 Uhr Großeinsatz in Hann. Münden: Baustoffhandel brennt aus

Am Rande der Innenstadt von Hann. Münden (Landkreis Göttingen) ist am Montagabend ein Brand in einem Baustoffhandel ausgebrochen. Eine Passantin hatte das Feuer bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Bei deren Ankunft habe das Dach bereits in Flammen gestanden, wie ein Sprecher sagte. Im Inneren hätten Baustoffe wie Styropor gebrannt, über der Stadt sei eine Rauchsäule zu sehen gewesen. Insgesamt seien mehr als 100 Einsatzkräfte aus mehreren Ortswehren bei den Löscharbeiten gewesen, über Nacht habe es zudem eine Brandwache gegeben. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, sagt Stadtbrandmeister Dieter Röthig dem NDR in Niedersachsen. Er schätzt den Schaden auf rund 250.000 Euro. Die Ursache für das Feuer ist noch nicht klar. Die Polizei ermittelt.

VIDEO: Großbrand in Baustoffmarkt: 250.000 Euro Schaden (1 Min)

