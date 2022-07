Stand: 25.07.2022 07:24 Uhr Großeinsatz für Feuerwehr in Peine: Lagerhalle brennt

In Peine ist am Montagmorgen ein großes Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. Ein Sprecher der Feuerwehr Braunschweig sprach von einem "sehr großen Brand" im Stadtteil Stederdorf. Ob mehrere Lagerhallen betroffen sind und wie groß das Ausmaß ist, sei noch nicht bekannt. Laut Polizei waren große Rauchwolken über dem Brandort zu sehen. Die Feuerwehren rückten aus.

