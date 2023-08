Stand: 23.08.2023 12:45 Uhr Großeinsatz der Polizei wegen angeblicher Messerattacke

Großeinsatz am Bahnhof von Salzgitter-Lebenstedt: Ein 16-Jähriger hatte am Dienstagabend in der Regionalbahn von Braunschweig nach Salzgitter nach einem Streit mit Mitreisenden Reizgas versprüht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden dabei fünf Personen in dem Zug verletzt. Zuvor hatten Zeugen einen Messerangriff mit mehreren Verletzten gemeldet. Die Polizei reagierte nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot. "Wir mussten vom Schlimmsten ausgehen", sagte Polizeisprecher Matthias Pintak NDR Niedersachsen. Der flüchtige 16-Jährige konnte nach Auskunft der Polizei schnell gefasst werden. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der Großeinsatz in Lebenstedt sei von zahlreichen Schaulustigen verfolgt worden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

