Große Nachfrage nach Studium der Hebammenwissenschaft Stand: 05.05.2021 14:52 Uhr Der neue Studiengang Hebammenwissenschaft auf dem Gesundheitscampus Göttingen (GCG) wird gut angenommen. Für das Wintersemester gibt es nach Angaben der Verantwortlichen bereits 400 Bewerbungen.

Insgesamt 35 Studienplätze können in Göttingen vergeben werden. Auch am zweiten Standort in Niedersachsen, an der Jade-Hochschule in Oldenburg, ist das Interesse groß: Hier haben sich 100 Interessenten für rund 30 Studienplätze beworben. Darunter sei auch ein Mann, teilte die Hochschule mit.

Studium seit 2019 Pflicht

Der Bachelor-Studiengang umfasst sieben Semester. In insgesamt 4.400 Stunden werden theoretische und praktische Fähigkeiten vermittelt, um Schwangerschaft und Geburt fachlich begleiten zu können. Seit 2019 ist das Studium Pflicht, um Geburtshelferin oder -helfer zu werden. Die Studierenden erhalten ähnlich wie bei einem dualen Studium eine Art Gehalt.

Absolventinnen sind sehr gefragt

Das Studium habe den Beruf deutlich attraktiver gemacht, sagt Veronika Bujny vom Niedersächsischen Hebammenverband. Der Bedarf in diesem Berufszweig sei enorm. "Ich kenne keinen Kreißsaal, der keine Hebammen sucht", so Bujny. Ab Herbst soll der Studiengang auch an der Medizinischen Hochschule Hannover und an der Hochschule Osnabrück angeboten werden.

