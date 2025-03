Stand: 31.03.2025 14:16 Uhr Großbrand zerstört Fachwerkhaus in Salzgitter

In Salzgitter-Barum ist am Montagmorgen ein Fachwerkhaus bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die fünf Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten das Gebäude eigenständig verlassen, so die Feuerwehr Salzgitter. 75 Einsatzkräfte verhinderten, dass die Flammen komplett auf ein angrenzendes Gebäude übergriffen. Dennoch wurde es beschädigt. Ein E-Auto wurde noch rechtzeitig aus einem Carport geholt. Wie das Feuer am Dachstuhl des Hauses entstand, ist noch unklar. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und sucht nun nach der Ursache für das Feuer. Den entstandenen Schaden schätzt sie auf einen mittleren sechsstelligen Betrag.

Schlagwörter zu diesem Artikel Salzgitter