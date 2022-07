Großbrand in Peine: Mehrere Menschen leicht verletzt Stand: 25.07.2022 13:36 Uhr In Peine ist am frühen Morgen ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. Die Flammen griffen auf Wohnhäuser über. Mehrere Personen wurden verletzt.

Nach Angaben von Peines Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) haben einige Anwohnende und Einsatzkräfte leichte Verletzungen erlitten. Eine genaue Zahl nannte er noch nicht. Er sei sehr froh, dass es keinen größeren Personenschaden gegeben habe, sagte Saemann. Ortsbürgermeister Holger Hahn (SPD) berichtete, dass elf Menschen aus angrenzenden Häusern gerettet wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Saemann ersten Schätzungen zufolge auf mindestens fünf Millionen Euro.

Feuer hat sich "extrem schnell" ausgebreitet

Die zuerst betroffene Lagerhalle steht auf einem Betriebsgelände mit mehreren Firmen in Stederdorf, nördlich des Stadtgebiets von Peine. "Das Feuer hat sich extrem schnell auf die Halle und auch auf angrenzende Wohnhäuser ausgebreitet", sagte Feuerwehrsprecher Jörg Rühle. "Der Auslöser für das Feuer ist noch völlig unklar." Die Polizei werde Ermittlungen zur Ursache aufnehmen, sobald dies möglich sei. Noch immer bezeichnet die Feuerwehr die Lage in dem Gewerbegebiet als unübersichtlich.

250 Feuerwehrleute im Einsatz

An den Löscharbeiten seien Feuerwehren aus Braunschweig sowie dem Landkreis Peine mit mindestens 250 Kräften beteiligt, hieß es am Morgen. Gasflaschen gefährden demnach die Arbeiten. Sie seien in der Halle gelagert und durch das Feuer explodiert. Mithilfe von Drohnen werde versucht, das Ausmaß des Brandes zu erkennen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 25.07.2022 | 10:00 Uhr