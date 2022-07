Großbrand in Peine: Halle und Haus brennen in Gewerbegebiet

Stand: 25.07.2022 09:11 Uhr

In Peine ist am frühen Morgen ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. Es hat auf mindestens ein Wohnhaus übergegriffen. Die Lage in dem Gewerbegebiet in Stederdorf ist laut Feuerwehr unübersichtlich.