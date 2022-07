Großbrand in Peine: Feuerwehr hält über Nacht Brandwache

Stand: 25.07.2022 21:07 Uhr

In Peine ist am frühen Montagmorgen ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. Die Flammen griffen auf Wohnhäuser und weitere Hallen über. Mehrere Personen wurden verletzt.