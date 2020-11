Großbrand in Geflügelbetrieb: Hühner verenden in den Flammen Stand: 25.11.2020 11:15 Uhr In einem Geflügelzuchtbetrieb im Landkreis Goslar ist am Mittwochmorgen ein Großbrand ausgebrochen. Wie viele Hühner in den Flammen verendeten, ist noch unklar.

Als die Feuerwehr am Brandort in Lutter am Barenberge eintraf, hatten sich die Flammen bereits auf den ganzen Stall ausgebreitet. Die Einsatzkräfte brachten zunächst die noch lebenden Tiere in Sicherheit. Wie viele sie retten konnten, war zunächst unklar. Rund 120 Feuerwehrleute waren vor Ort. Schwierigkeiten bereitete ihnen, dass es auf dem abgelegenen Hof nicht genug Löschwasser gab. Deshalb mussten erst lange Schlauchstrecken zu nahegelegenen Teichen gelegt und Tankfahrzeuge zum Brandort geschickt werden.

Eine Person leicht verletzt

Den Einsatzkräften gelang es, ein hinter dem Hühnerstall stehendes Wohnhaus sowie einen Gastank vor den Flammen zu schützen. Eine Person wurde nach Angaben eines Feuerwehrsprechers mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Angaben zur Brandursache und zur Höhe des Schadens gibt es bislang nicht.

