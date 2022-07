Stand: 18.07.2022 12:43 Uhr Großbrand in Druckerei: Eine Million Euro Schaden

In einer Druckerei in Jerstedt (Landkreis Goslar) ist in der Nacht zu Montag ein Feuer ausgebrochen. Wie die "Goslarsche Zeitung" berichtet, brannte es zuerst im Außenbereich, wo Paletten und Gabelstapler standen. Die Flammen zogen demnach über das Dach ins Gebäude hinein, in dem die Druckmaschine und das Papierlager untergebracht waren. Etwa 175 Feuerwehrleute waren bis zum Morgen im Einsatz. Das Gebäude stand leer, verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf eine Million Euro geschätzt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 18.07.2022 | 13:30 Uhr