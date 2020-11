Stand: 06.11.2020 17:24 Uhr Großbrand bei Salzgitter AG: Löscharbeiten abgeschlossen

Der Großbrand auf dem Gelände der Salzgitter AG konnte am Freitagnachmittag endgültig gelöscht werden. Zwischenzeitlich hatte die Werksfeuerwehr die Brandbekämpfung allein übernommen, wie es vonseiten der Berufsfeuerwehr Salzgitter hieß. Der Brand war am Donnerstagmittag aus noch ungeklärter Ursache auf einem Schrottplatz ausgebrochen. Rund 800 Quadratmeter Metallschrott standen in Flammen, die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen.

VIDEO: Feuer bei Salzgitter AG: Rauchwolke kilometerweit zu sehen (1 Min)

