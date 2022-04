Großbrand am Brocken: Wanderer mussten stundenlang ausharren Stand: 27.04.2022 08:21 Uhr Ein Großfeuer auf dem höchsten Berg Norddeutschlands hat die Einsatzkräfte bis in die Nacht beschäftigt. Die Löscharbeiten am Brocken waren schwierig, das Feuer war erst nach Stunden unter Kontrolle.

Der Brand war am Dienstagnachmittag am Osthang des Berges im Nationalpark Harz ausgebrochen und hatte sich auf eine Fläche von etwa einem Hektar am Hang ausgedehnt. Die Ursache ist noch unklar. Experten sollen den Brandort nun begutachten. Auch sollen mögliche verbliebene Glutnester gelöscht werden.

VIDEO: Harz im Herzen - Unterwegs auf dem Hexenstieg (59 Min)

Aus Sicherheitsgründen mussten zahlreiche Menschen am Dienstag zunächst auf dem Gipfel ausharren, auch weil das Feuer starken Rauch verursachte. Am späten Abend wurden sie dann mit Kleinbussen vom Brocken heruntergebracht. Am Bahnhof in Schierke (Sachsen-Anhalt) saßen Fahrgäste der Brockenbahn fest, weil die Bahnstrecke für den Löscheinsatz gebraucht wurde. Mit den Zügen der Harzer Schmalspurbahnen wurden Einsatzkräfte, Material und Löschwasser so nah wie möglich an das Feuer herangebracht.

