Stand: 19.04.2023 21:55 Uhr Großalarm in Braunschweig: Lagerhalle gerät in Brand

Auf einem Wertstoffhof in Braunschweig im Stadtteil Watenbüttel ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr löste einen Großalarm aus. Weil die Wasserversorgung auf dem Gelände nicht ausreichte, wurde ein Wasserpendelverkehr mit Tankfahrzeugen eingerichtet, die Lage sei aber stabil, hieß es am Abend. Nach Angaben der Polizei befinden sich keine Wohnhäuser in der Nähe des Wertstoffhofs. Ersten Angaben zufolge war ein Sperrmüllhaufen in einer Halle in Brand geraten. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Ob sich Menschen in der Halle befanden, war zunächst unklar.

