Stand: 07.03.2025 12:30 Uhr Groß Gleidingen: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf B1

Bei einem Verkehrsunfall nahe Groß Gleidingen (Landkreis Peine) sind am Donnerstagmorgen zwei Personen schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen der Polizei war ein Autofahrer gegen 6.30 Uhr aus unbekannter Ursache auf der B1 in den Gegenverkehr geraten. Die 46 Jahre alte Fahrerin eines entgegenkommenden Wagens konnte demnach nicht mehr ausweichen, es kam zum Frontalzusammenstoß. Beide Unfallbeteiligte wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

