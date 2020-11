Stand: 14.11.2020 18:00 Uhr Größerer Corona-Ausbruch in Peiner Pflegeheim

In einem Pflegeheim in Peine sind nach Angaben des Landkreises 13 Bewohner und 15 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Betroffenen seien alle seit Freitag in Quarantäne, sagte ein Sprecher. Insgesamt leben in dem Heim 45 Menschen. Am Montag sollen erneut alle Bewohner und das gesamte Pflegepersonal auf das Virus getestet werden. Allen Infizierten geht es laut Heimleitung den Umständen entsprechend gut.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.11.2020 | 18:00 Uhr