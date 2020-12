Stand: 14.12.2020 07:14 Uhr Größerer Corona-Ausbruch in Braunschweiger Pflegeheim

In einem Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt in Braunschweig haben sich 19 Bewohnerinnen und Bewohner sowie vier Mitarbeitende mit dem Coronavirus angesteckt. Das teilte der Betreiber mit. Betroffen sind demnach Menschen im Alter von 77 bis 98 Jahren. Die infizierten Personen seien isoliert worden, heißt es. Insgesamt waren am Freitag 130 Seniorinnen und Senioren und 110 Mitarbeitende getestet worden. Erst kürzlich hatte es einen größeren Corona-Ausbruch in einem AWO-Pflegeheim in Vechelde (Landkreis Peine) gegeben.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 14.12.2020 | 06:30 Uhr