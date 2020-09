Stand: 22.09.2020 10:43 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Grenzlandmuseum Eichsfeld sucht Liebesgeschichten

Zum Tag der Deutschen Einheit sucht das Grenzlandmuseum Eichsfeld deutsch-deutsche Liebesgeschichten. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Gesucht werden Paare, die sich ohne den Fall der Mauer und die Wiedervereinigung vor 30 Jahren nicht getroffen hätten, so Mira Keune vom Grenzlandmuseum. Dabei gehe es um Unterschiede, Gemeinsamkeiten und Erfahrungen des Zusammenwachsens. Die Paare können ihre Geschichten im Grenzlandmuseum Eichsfeld in Teistungen bei Duderstadt am 3. Oktober erzählen oder vorab per Mail an das Museum schicken.

Weitere Informationen Lochtum und Abbenrode feiern 30 Jahre Grenzöffnung Als eine der letzten Regionen in Deutschland wurde im Januar 1990 zwischen Lochtum und Abbenrode die deutsch-deutsche Grenze geöffnet. Nun jährte sich der Tag zum 30. Mal. mehr Als die Mauer fiel: Geschichten von der Grenze Am 9. November jährt sich der Mauerfall zum 30. Mal. NDR Niedersachsen erinnert an diesen Tag mit Geschichten von Menschen, deren Leben von der innerdeutschen Grenze geprägt wurde. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.09.2020 | 13:30 Uhr