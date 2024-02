Stand: 07.02.2024 09:42 Uhr Grenzlandmuseum Bad Sachsa steht vor dem Aus

Das Grenzlandmuseum in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) im Südharz könnte nach mehr als 30 Jahren endgültig geschlossen werden. Nach Angaben des Fördervereins steigt seit Jahren das Grundwasser im Mauerwerk die Wände hoch. Es schimmelt im Gebäude und das Dach leckt, wie der Vorsitzende des Vereins, Uwe Oberdiek, sagte. Seit Ende Dezember ist das Museum geschlossen. Eine Sanierung können sich den Angaben zufolge weder der Verein, noch die Stadt leisten. Bad Sachsas Bürgermeister Daniel Quade (FDP) will ein neues Haus für das Museum finden. Doch dem Grenzlandmuseum fehle ohnehin ehrenamtliches Personal, so der Förderverein. Die Mitglieder entscheiden am 21.Februar über das Aus für das Museum. Das Grenzlandmuseum in Bad Sachsa klärt seit 1992 über die Geschichte der deutsch-deutschen Teilung auf.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 07.02.2024 | 08:30 Uhr