Grafhorst: Ehepaar tot aufgefunden Stand: 27.10.2022 09:33 Uhr In einem Waldstück bei Grafhorst im Landkreis Helmstedt sind die Leichen eines Ehepaares gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt.

Es handle sich um einen 41-jährigen Mann und dessen 35-jährige Ehefrau, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig, Christian Wolters, der Braunschweiger Zeitung sagte. Die Leichen seien am frühen Dienstagmorgen in einem Waldstück bei Grafhorst entdeckt worden. "Hintergrund für die Tat waren vermutlich Probleme in der Beziehung des Paares, die bereits zu einer Trennung geführt hatten", sagte Wolters.

Paar hinterlässt zwei Kinder

Zu den bisherigen Erkenntnissen des Tathergangs sagte der Staatsanwalt der Zeitung: "Der 41-jährige hat mutmaßlich zunächst seine Frau mit einem Messer getötet und sich dann selbst das Leben genommen." Das Paar habe zwei Kinder, ein 9 Jahre altes Mädchen und einen 17-jährigen Jungen. Weitere Details zu dem Fall waren zunächst nicht bekannt.

