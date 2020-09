Stand: 07.09.2020 11:15 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Goslar bekommt Millionen-Betrag für Städtebau

Die Stadt Goslar erhält knapp 5,4 Millionen Euro an Zuschüssen aus dem diesjährigen Städtebau-Förderprogramm des Landes. Wie die Stadt mitteilte, fließen davon allein drei Millionen Euro in das Kaiserpfalz-Quartier sowie die südliche Wallanlage. Auch die Rathaus-Straße in Hahnenklee soll mit dem Geld weiterentwickelt werden. Zusätzliche 1,3 Millionen Euro bekommt die Stadt für den Neubau eines Kultur- und Bildungszentrums im Stadtteil Jürgenohl.

