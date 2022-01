Stand: 06.01.2022 07:55 Uhr Goslar baut neues Schulzentrum für 62 Millionen Euro

Das Schulzentrum Goldene Aue in Goslar wird neu gebaut. Landkreis und Bauunternehmen haben am Mittwoch die entsprechenden Verträge unterzeichnet. Mit Kosten von 62 Millionen Euro sei es das größte Projekt in der Geschichte des Landkreises Goslar, so Erste Kreisrätin Regine Breyther. Im Sommer sollen die Bauarbeiten starten. 2024 sollen alle Schülerinnen und Schüler dann vom maroden Altbau in die neue Schule umziehen. Das alte Gebäude wird danach abgerissen.

