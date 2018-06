Stand: 02.06.2018 12:21 Uhr

Goslar: Über 2.000 Demonstranten gegen Rechts

Rechtsextreme haben in Goslar ihre Aktion zum sogenannten Tag der deutschen Zukunft begonnen. Sie wollen durch den Stadtteil Georgenberg marschieren. Bislang haben sich laut Polizei etwa 100 versammelt, weitere kommen nach und nach hinzu. Eine Gegendemo hatte bereits am Vormittag begonnen: Mehr als 2.000 Menschen ziehen unter den Mottos "Marsch für Demokratie" und "Goslars Zukunft bleibt bunt - kein Platz für Rassismus" durch die Stadt, darunter auch Ex-Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD). Die Abschlusskundgebung soll bis etwa 17 Uhr gehen. Bislang ist es nicht zu Zwischenfällen gekommen. Beteiligt am Protest sind auch Gewerkschaften, Kirchen und Parteien. Organisator Michael Ohse hatte gegenüber NDR 1 Niedersachsen eine friedliche Aktion angekündigt: Man wolle "mit Familien mit Kindern und einfach allen ein Fest für Toleranz und Vielfalt auf die Beine stellen".

Bis zu 600 Teilnehmer aus der rechten Szene erwartet

Die etwa 400 bis 600 erwarteten Teilnehmer aus der bundesdeutschen rechten Szene werden von den Gegendemonstanten strikt getrennt, so das Innenministerin in Hannover. Das Ministerium hatte angekündigt, dass etwa 2.000 Polizeikräfte im Einsatz sein werden. Der Grund: Die Polizei befürchtet Krawalle durch Linksautonome. Diese hatten im Vorfeld angekündigt, mit vielen Teilnehmern den Aufmarsch der Neonazis mit allen Mitteln verhindern zu wollen. Man sei vorbereitet, so die Leiterin der Polizeiinspektion Goslar, Petra Krischker. "Es gibt einen Auftrag und der ist Gefahrenabwehr." Sie hoffe aber auf die Vernunft der Demonstranten. "Wir als Polizei sind kein Gegner", betonte Krischker. "Wir sind für das Recht da."

Kritik an Stadt und Polizei

Das Bündnis hatte zuvor Kritik an Politik und Polizei geäußert. Sowohl die Polizeiführung als auch Teile der Stadtverwaltung würden davon ausgehen, "dass von unseren Gegenprotesten eine größere Gefahr ausgeht als von den Neonazis", hieß es in einer Mitteilung. Der Stadt Goslar hätte den Aufmarsch der Rechten durch den Stadtteil Georgenberg verbieten und ihnen lediglich einen kleinen Platz am Bahnhof zuweisen sollen, so das Bündnis des Gegenprotests.

Rechte wollen in die "Reichsbauernstadt"

Rechtsextreme Parteien und Organisationen veranstalten seit zehn Jahren in unterschiedlichen Städten den sogenannten Tag der deutschen Zukunft. Er gilt als größtes Vernetzungstreffen der deutschen Neonazi-Szene. Vor knapp einem Jahr wurde verkündet, dass zum Jubiläum die Zusammenkunft in der "Reichsbauernstadt" Goslar stattfinden solle. "Reichsbauernstadt" war der nationalsozialistische Titel für Goslar in den Jahren 1936 bis 1945.

